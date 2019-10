"Un'area dedicata allo skateboard": la lettera di Celano al sindaco Napoli

Con una nota protocollata l'11 aprile del 2017 con il collega Russomando, proponemmo alle S.V. la realizzazione di un'area appositamente destinata allo skateboard, sport praticato in città da tantissimi giovani appassionati con evidenti difficoltà per l'assenza di spazi all'uopo attrezzati.

Fummo per la verità tempestivamente convocati ed ascoltati dagli Assessori allo Sport e alle Politiche giovanili che manifestarono, anche con una nota pubblica, apprezzamento per la proposta e garantirono impegno a reperire mezzi finanziari (davvero limitati) necessari a rispondere alle istanze di tantissimi ragazzi che avevano accolto con favore l'impegno assunto dall'Amministrazione.

Sono ormai trascorsi oltre due anni dalla nostra iniziativa e nulla è stato effettivamente avviato. Si rammenta che lo skateboard è uno sport diffuso in tantissimi cittadine come la nostra, in particolare quelle che godono di un clima che consente di poter sfruttare, per lunghi periodi, gli spazi aperti e praticare discipline sane come queste. Basterebbe davvero poco per dare risposta alle istanze di numerosi giovani salernitani. Manca, però, evidentemente la considerazione che lo sport è attività che andrebbe incentivata e sostenuta in una città che e' ultima in Italia per attrezzature ed impiantistica sportiva. Individuammo anche il Parco del Mercatello, magari nella zona non attrezzata dello stesso, come sito idoneo alla realizzazione di un'area destinata allo skateboard per cui, oltretutto, non andrebbero destinate ingenti risorse.

Con la presente si reitera, pertanto, la proposta e si auspica il rispetto di impegni assunti non tanto con i consiglieri proponenti ma con tanti nostri concittadini appassionati che attendono ormai da troppo tempo.