Universiadi, De Luca ai salernitani: "Siate più orgogliosi di me"

Vincenzo De Luca è già in piena campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 2020. Domenica sera, nel corso del suo intervento all’inaugurazione dell'Arena del Mare di Salerno, il governatore della Campania ha rivendicato il lavoro svolto, negli ultimi cinque anni, alla guida della Regione.

L’intervento

Tra le varie iniziative messe in campo ha ricordato l’organizzazione delle Universiadi: “Per le strutture delle è stato fatto, per quantità e qualità, un lavoro straordinario: in 10 mesi abbiamo rimesso a nuovo 70 impianti, tutti bellissimi. Lo sforzo della Regione Campania è stato enorme. Tanti sono gli esempi. È un risultato eccezionale, a dimostrazione che con l’impegno, l’organizzazione e il metodo di lavoro che ci siamo dati, possiamo vincere qualsiasi sfida e ottenere traguardi impensabili soltanto fino a pochi anni fa”.

Poi ha lanciato un messaggio ai salernitani: “Vorrei che foste più orgogliosi del fatto che la Regione è guidata da un salernitano perché sennò in dieci mesi le Universiadi non le avreste avute neanche se veniva giù chi sapete voi” ha ironizzato De Luca