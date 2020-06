Fase 3, Cirielli (FdI) a De Luca: "Giusto prevenire, ma no sprechi sui vaccini"

“E’ giusto fare prevenzione, ma non si possono spendere milioni di euro per somministrare vaccini anti-influenzali a tutti senza alcun criterio”. Così il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli risponde alle dichiarazioni rilasciate, oggi, dal governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la sua visita a Baronissi.

La replica

Per il fedelissimo di Giorgia Meloni “la campagna annunciata per i mesi di ottobre e novembre è una follia, perchè non servirà a nulla e costerà una cifra enorme che pagheranno, come sempre, i cittadini campani. Quel che è sicuro, invece, è che farà ricche solo le case farmaceutiche. De Luca si fermi e provi a dosare la sua megalomania politica e ad essere più concreto. Basta cercare i titoli sui giornali per farsi un po' di pubblicità. Fino a quando non avremo il vero vaccino anti-Coronavirus, che auspichiamo venga prodotto in tempi rapidi, è inutile prendere in giro i cittadini campani, sprecando i soldi della Sanità pubblica” conclude Cirielli.