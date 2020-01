Vent'anni dalla morte di Craxi, ecco i salernitani volati ad Hammamet

Una nutrita delegazione di socialisti salernitani, di destra e di sinistra, è volata ad Hammamet per il ventennale della morte dell’ex segretario nazionale del Psi, Bettino Craxi.

I nomi

Non solo voluti mancare all’importante evento, per l’area di centrodestra, il giornalista Gaetano Amatruda (portavoce di Stefano Caldoro), il consigliere comunale di Forza Italia a Pontecagnano Faiano Francesco Pastore, il giovane Raffaele Romeo di Pellezzano. Per l’area di centrosinistra, invece, c’era il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli (Pd). Tra i presenti anche l’ex consigliere provinciale Salvatore Memoli e l’ex governatore della Campania Stefano Caldoro. “Siamo qui, con tanti amici, perché abbiamo nostalgia del futuro. Craxi è stato un innovatore, uno statista ormai riconosciuto da tutti.Guardò alla esperienza delle giunte laiche e di sinistra con grande attenzione. Salerno è cambiata con la guida socialista. Ritorniamo al futuro, ragionando delle cose da fare” ricorda il giornalista che è stato uno dei giovani più legati a Vincenzo Giordano, il sindaco galantuomo di Salerno. “La nostra città ha il dovere di recuperare la memoria e di rilanciare un metodo. Il metodo riformista che disegna futuro” conclude Amatruda.