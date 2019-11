Doppio senso in via Croce, intesa bipartisan: ecco i consiglieri favorevoli

Il consiglio comunale di Salerno tornerà ad occuparsi di via Benedetto Croce, la strada che collega il capoluogo con la rampa che conduce verso le autostrade e la Costiera Amalfitana. Ben ventuno consiglieri, di maggioranza e opposizione, sono pronti a chiedere il voto per rendere l’arteria stradale a doppio senso di circolazione così come richiesto, nelle scorse settimane, anche da un comitato di residenti.

I nomi

A proporre il documento - riporta Cronache - Nico Mazzeo (consigliere comunale di maggioranza e primo firmatario) e Roberto Celano (consigliere comunale di minoranza ). Tra i firmatari, oltre a tutti gli esponenti dell’opposizione (fatta eccezione per Antonio Cammarota), anche il gruppo socialista al completo (Veronica Mondany, Paolo Ottobrino e Massimiliano Natella), poi i consiglieri comunali Mimmo e Peppe Ventura, Horace Di Carlo, Felice Santoro, Corrado Naddeo, Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Pietro Stasi, Antonio Fiore, Rosa Scannapieco, Lucia Mazzotti e Paky Memoli.