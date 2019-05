Degrado in via Dalmazia, Santoro diffida il Comune: "Attiviamo il nostro fiato sul collo"

Interventi urgenti in via Dalmazia. A sollecitare ancora una volta l'amministrazione comunale di Salerno è il consigliere comunale demA Dante Santoro che, nei giorni scorsi, ha chiesto al Comune di intervenire immediatamente. “Ho presentato l'ennesimo sollecito all'amministrazione delle vergogne per la situazione da quarto mondo delle strade - ha dichiarato il consigliere d'opposizione - In particolare, in via Dalmazia verso la Cittadella giudiziaria non si vede un intervento di manutenzione stradale da anni".

La petizione

Santoro ha dunque attivato la sua operazione Fiato sul Collo, dopo aver provveduto a diffidare l'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. I cittadini, nel frattempo, sono già pronti a lanciare una petizione per chiedere lavori di manutenzione del manto stradale in uno dei tratti di strada più devastati della città di Salerno.