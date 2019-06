Ennesimo incidente sul viadotto Gatto, l'ira di Celano e Russomando: "Ecco la soluzione"

Sì è, purtroppo, assistito all'ennesimo incidente sul viadotto Gatto che si dimostra, ancora una volta, inidoneo a sopportare l'enorme traffico veicolare e che ha finito per paralizzare, come sovente accade, l'intera città. La suddetta arteria, tra l'altro, presenta un manto stradale sconnesso, pieno di buche, particolarmente pericoloso al flusso di motoveicoli. Il viadotto Gatto, per scelta dell'attuale amministrazione, è oggi l'unica arteria che collega l'autostrada al centro cittadino, non avendo l'assessore al ramo De Maio ritenuto di recepire le istanze per l'apertura del doppio senso in via Benedetto Croce. Nel condividere anche gli interventi dei rappresentanti sindacali che hanno sottolineato che l'inesistenza di percorsi alternativi che collegano l'autostrada al porto riduce al minimo i livelli di sicurezza, si ribadisce con forza l'inidoneità dell'architetto De Maio a ricoprire la carica di assessore alla mobilità che è chiaramente evincibile dalle innumerevoli criticità che vive la città sotto l'aspetto della viabilità e dei parcheggi. Si ritiene inprocrastinabile il ripristino e la messa in sicurezza del manto stradale del viadotto Gatto e l'apertura immediata del doppio senso di marcia in via Benedetto Croce.

Chi non interviene, avendone il ruolo, si assume la responsabilità di non auspicabili e scongiurabili rischi per l'incolumità di chi è costretto a percorrere il viadotto Gatto nell'attuale potenziale condizione di pericolosità. E' auspicabile, inoltre, una presa di coscienza da parte dell'Assessore delle proprie incapacità che possono indurlo, finalmente, ad un atto che sarebbe apprezzato e necessario: quello di rimettere il mandato.