Vietri sul Mare, cittadinanza onoraria ad Antonio Tajani

Antonio Tajani sarà presto cittadino onorario di Vietri sul Mare. Il presidente del consiglio comunale Vincenzo Alfano, infatti, ha convocato per sabato 7 luglio, alle 11, l’assise municipale con all’ordine del giorno proprio il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del parlamento europeo.

La visita

Lo scorso anno Tajani, che è anche uno dei fondatori di Forza Italia, è stato in vacanza insieme alla moglie nella cittadina della Costiera Amalfitana. E, nel corso della sua permanenza, venne ricevuto anche al Comune per uno scambio di doni con l’amministrazione comunale nonostante sia di area centrosinistra. Tajani, a margine dell’incontro, spiegò il suo legame con Vietri: “Bisogna sempre scoprire le proprie radici. Mio padre non ha mai dimenticato le sue origini, militare dell'Esercito. L'ex ministro Guariglia, altra storica famiglia vietrese, è stato testimone di nozze dei miei genitori. Porto nel cuore questa bella città della costiera. Il Sud d'Italia che è il Sud d'Europa soffre molto per dissocupazione giovanile e immigrazione. Noi gente del Sud non possiamo far finta di niente. Per fortuna ci sono turismo che è grande ricchezza, piccole imprese, artigianato. La ceramica di Vietri è una ceramica d'arte: deve essere tutelata. Bisogna difendere la qualità dei nostri prodotti. Non possiamo sempre competere in quantità ma se spostiamo la partita sul binario della qualità, abbiamo la certezza di vincerla “