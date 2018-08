Vietri, Scermino lancia la petizione: "Doppio senso in via Croce"

“È indispensabile la riapertura del doppio senso di circolazione lungo via Benedetto Croce di Salerno”. Lo sostiene Davide Scermino, membro dell’associazione “Andare Avanti” annuncia che da domani mattina sarà in campo per raccogliere le firme dei cittadini di Vietri sul Mare per chiedere un imminente ripristino del doppio senso di circolazione lungo via Croce.

La proposta

Per il giovane vietrese “oltre ad essere la soluzione migliore per una viabilità più scorrevole in ingresso a Salerno, il doppio senso di circolazione in via Croce consente di alleggerire il transito lungo il Viadotto Gatto di Salerno che necessita, tra l’altro, di controlli ed eventuali interventi di manutenzione”. Di qui l’auspicio affinchè l’amministrazione comunale di Salerno ma anche la Prefettura e l’amministrazione provinciale “prendano seriamente in considerazione l’ipotesi alla base della sottoscrizione popolare”.