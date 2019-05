Vietri sul Mare, si insedia il nuovo sindaco De Simone: "Ecco le priorità"

Si è insediato, questa mattina, il nuovo sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone insieme alla sua squadra di consiglieri comunali: "Siamo già a lavoro. E' stata una bella e soddisfacente vittoria. I cittadini di Vietri sul Mare - ha dichiarato - hanno scelto la serietà e la competenza ma ora, dopo i festeggiamenti, iniziamo a programmare e mettere in pratica quello che abbiamo immaginato".

L'annuncio

Primo obiettivo già in agenda: l'attivazione del pontile di Marina di Vietri sul Mare con l'avvio delle vie del mare. "Lavori partiti - spiega De Simone - in tempi brevi inaugureremo una nuova opera, strategia per la mobilità e per lo sviluppo del turismo. Con il pontile di Marina attiviamo le vie del Mare, quindi i trasporti marittimi che collegano tutta la Costiera Amalfitana con Salerno". Poi parcheggi ed il completamento della videosorveglianza sul territorio comunale. "Sono alcuni punti programmatici - conclude - che ci siamo imposti di portare a termine entro i primi cento giorni della nostra amministrazione".