Vigilantes sulle spiagge a Salerno, Cammarota: "Ecco quanto costano ai salernitani"

“Nel momento in cui il servizio di vigilanza sulla spiaggia ai fini sanitari anti covid e quindi di sicurezza pubblica poteva essere affidato ai vigili urbani o alla Protezione Civile, che durante il lockdown ha distribuito i computer alle scuole, i buoni pasto alle famiglie e ha contribuito a mantenere l’ordine pubblico, sorprendentemente vengono pagati 47 mila euro oltre iva per affidare a privati un servizio delicato e oggetto di forte critica anche sugli organi di informazione”. Lo denuncia, in una nota, il capogruppo consiliare de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota.

La denuncia

Per il consigliere comunale di opposizione “era auspicabile che il controllo della sicurezza sanitaria e quindi dell’ordine pubblico avvenisse ad opera di personale in divisa pubblica, come convenuto in sede di commissione consiliare e dallo stesso assessore competente, o anche utilizzare progetti presentati da diversi consiglieri comunali di maggioranza”.“E’opportuno approfondire la vicenda nelle sedi competenti, come chiederò di fare in commissione trasparenza - conclude Cammarota - sia per l’evidente sperpero di denaro pubblico rispetto all’affidamento interno e per i disservizi denunciati dalla stampa, sia ad evitare illazioni in ordine alla contiguità dei tempi con le prossime elezioni regionali”.