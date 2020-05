Covid-19 e nuove aperture: De Luca contro "il movimento degli spirituali" e "le uscite a capocchia"

Il governatore Vincenzo De Luca torna, con il consueto appuntamento del venerdì, per fare il punto della situazione nella nostra regione sul fronte Covid-19. "Ridicolo aprire tutto e impedire che si vada a votare a fine luglio - ha sbottato il Governatore - Le opposizioni, la Lega, M5S, Fratelli d'Italia, hanno paura di andare a votare e propongono come data il 27 settembre, con i ballottaggi a metà ottobre, quando ci sarà l'epidemia influenzale e potremmo avere un ritorno di Covid. Ed anche in concomitanza con lo straordinario lavoro che andrà fatto per organizzare la scuola: incredibile pensare a quella data".

L'auspicio e gli appelli

Attendendo indicazioni dal Governo nazionale anche in merito agli spostamenti tra le regioni, su cui "non è dato ancora capire il criterio che verrà adottato per la decisione", intanto, il presidente della Campania punta il dito contro il reclutamento dei 60mila volontari: "Con nessuna formazione, non possono controllare la movida, possono solo fare esercizi spirituali, ci dicono, andando in giro con un saio con su scritto: pentiti, è colpa tua. Possiamo consolarci con il movimento degli spirituali, gli allievi di Jacopone da Todi, che andranno in giro per la buona novella. Mi auguro non vengano a bussare alle porte di casa alle 15, quando qualcuno di noi si sarà concesso una mezz'ora di pennichella e non vorrei che dessero fastidio alla protezione civile. A volte sembra doversi convincere che in questo Paese, l'unica cosa seria sia il cabaret". Restando in attesa di notizie sul voto e "sulla restituzione dei fondi rapinati dal ministero dell'Economia alla Campania", dunque, il presidente ha ricordato il piano socio-economico della Campania per aiutare la povera gente ed ha rivolto un nuovo appello ai giovani, ai quali ha chiesto di essere responsabili e non consumare superalcolici, per giunta a prezzi stracciati che quindi sono stati distillati, presumibilmente, nelle fogne.