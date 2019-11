De Luca contro Salvini: "Parla senza senso, lo invito al dibattito pubblico"

Nuovo botta e risposta tra il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il leader della Lega. Salvini aveva punzecchiato poche ore fa. La replica di De Luca non si è fatta attendere.

L'affondo

"Salvini che vuole dare la Campania a Forza Italia per tenersi lui Napoli: come se stesse distribuendo sfogliatelle. Ovviamente Salvini vuole dare a Forza Italia la Campania perché sa già che alla Regione perderà. Ma quello che lui non sa è che perderà anche al Comune di Napoli - ha detto De Luca - Ogni volta che Salvini viene in Campania, racconta solo fesserie in quantità industriale. Lo invito al dibattito pubblico".