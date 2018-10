Vulcano Marsili, rischio maremoti nel Golfo di Salerno: interrogazione di Iannone

Il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone ha presentato un’interrogazione al presidente del consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Matteo Salvini e Sergio Costa per sapere se il Governo Italiano è impegnato a prevenire i rischi di un maremoto che potrebbe avere effetti devastanti sulle coste del Tirreno Meridionale, in particolare per il Golfo di Salerno, il Golfo di Policastro, le Coste della Calabria Tirrenica e le Coste della Sicilia Settentrionale.

Il commento

L’ex presidente della Provincia di Salerno lancia l'allarme: “La presenza del più grande vulcano d’Europa sommerso proprio nelle acque del Tirreno rappresenta una minaccia forte che incombe sulle popolazioni. Non è possibile attendere gli eventi dormendo sogni tranquilli con un mostro che potrebbe generare morte e distruzione in qualsiasi momento. La mia interrogazione è stata depositata già l’11 settembre 2018 ma attende ancora risposta”.