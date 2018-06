"Di che umore sei?": il nuovo aperitivo dell'estate all'hotel Raito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Vista mozzafiato, proposte gastronomiche d'eccellenza, musica dal vivo e cocktail personalizzato: questa la formula del nuovo aperitivo all'Hotel Raito, a Vietri sul Mare, da martedì 3 luglio. A fare da cornice alle serate in programma per tutta l'estate: l'azzurro del mare ed il verde degli agrumeti e uliveti caratteristici della Costiera Amalfitana. Per l'occasione lo Chef Francesco Russo ha ideato sfizi all'insegna della gastronomia campana, dando un tocco di originalità, come nel caso delle pizzette fritte ripiene di stracciatella di bufala al profumo di limone, da accompagnare, ad esempio, allo 'Spritz Raito', a base di limoncello, tipico della zona. Ad aggiungersi a stile, relax e musica con sax dal vivo: "Mix your Mood". Con la sua creatività il barman è pronto a scoprire l'umore degli ospiti e a realizzare per loro un drink su misura. L'appuntamento con l'aperitivo organizzato sulla terrazza del bar I Faraglioni, affacciato proprio sui faraglioni di Vietri sul Mare, prosegue venerdì 20 luglio, giovedì 2 agosto e martedì 21 agosto. Un aperitivo aperto a tutti, per trascorrere una serata in allegria, lontano dal caos, a pochi chilometri da Salerno e da luoghi d’interesse turistico, storico ed archeologico come Amalfi, Positano, Pompei ed Ercolano. Oltre alle due piscine esterne, gli ospiti dell'Hotel Raito hanno a disposizione anche il ristorante Il Golfo, sotto la guida dello Chef Russo, l'ExLounge Bar & Grill, direttamente sulla piscina, e l'ExPure SPA, al cui interno è possibile trovare, ad esempio, la piscina coperta con acqua riscaldata, il bagno turco e il parrucchiere con le cabine massaggi per trattamenti personalizzati e programmi ad hoc. Design elegante e moderno per le camere e suite, con terrazze panoramiche o balconi privati, l’Hotel Raito - parte del gruppo Ragosta Hotels Collection (www.ragostahotels.com) - è un punto di riferimento unico nel suo genere in Costiera Amalfitana. Ragosta Hotels Collection offre 4 prestigiose strutture a 5 stelle in Italia: Palazzo Montemartini a Roma, 82 camere e suite accanto alle Terme di Diocleziano, La Plage Resort a Taormina, 59 camere e suite proprio di fronte all’Isola Bella, l’Hotel Raito, 77 camere, e il Relais Paradiso, 22 camere, entrambi in Costiera Amalfitana, rappresentano realtà affermate nel settore, con uno stile unico ed un design contemporaneo. “Define your Lifestyle” è la filosofia di Ragosta Hotels Collection per regalare agli ospiti un’esperienza che rifletta il loro stile di vita: il design delle camere e degli ambienti eleganti, la ricercatezza gastronomica e il benessere sono stati creati per la nuova generazione di viaggiatori che ama abbinare al proprio stile di vita l’unicità della destinazione per un’esperienza indimenticabile. Per fotografie in alta risoluzione: http://www.imaginecommunication.eu/web/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=20:foto&Itemid=1249〈=it Per informazioni e/o prenotazioni: Hotel Raito, www.ragostahotels.com Via Nuova Raito 9 - 84019 Vietri sul Mare (SA) Tel. 089.7634 111 info@hotelraito.it,reservations@hotelraito.it Ufficio Stampa: IMAGINE Communication, Roma, Tel.06.39750290 Lucilla De Luca, cell. 335.5839843 lucilla@imaginecommunication.eu Valeria Benincasa, cell. 339.8994154 ufficiostampa@imaginecommunication.eu