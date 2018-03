Controllo dell'udito: visite gratuite in 10 località salernitane

Prende il via il 15 marzo la terza edizione del "Tour del controllo gratuito dell’udito", che farà tappa in diversi luoghi della provincia di Salerno. Toccherà dieci città: Bellizzi, Campagna, Agropoli, Oliveto Citra, Battipaglia, Giffoni, Castel San Giorgio, Capaccio, Montecorvino Rovella, Pagani. Terminerà il 19 aprile. Il controllo gratuito permetterà di rilevare eventuali disturbi dell’apparato uditivo.

Il programma

Il primo appuntamento del ciclo di visite gratuite è per il 15 marzo presso la Farmacia Langone di Bellizzi in via Roma. La data successiva sarà il 20 marzo a Campagna, poi il 21 ad Agropoli, il 27 marzo ad Oliveto Citra, il 30 marzo a Battipaglia, il 5 aprile a Giffoni Valle Piana, il 9 aprile a Castel San Giorgio. Ultime tappe l'11 a Capaccio Scalo, il 17 aprile a Montecorvino Rovella e il 19 a Pagani.

La patologia

Quello della sordità latente o manifesta rappresenta un’emergenza sanitaria sempre più sentita, anche alla luce degli dati ISTAT, secondo cui sono sette milioni gli italiani, prevalentemente over 65, che soffrono di disturbi dell’udito (circa il 12% della popolazione). Solo un soggetto su cinque si serve di una protesi acustica e molti, pur riscontrando i primi sintomi del calo dell’udito, scelgono di ricorrere ad uno specialista solo quando la patologia è ormai divenuta particolarmente invalidante.

Info utili

Per aderire all’iniziativa è sufficiente prenotarsi presso la sede Udito Center in via Roma a Battipaglia oppure telefonare allo 08281843697.