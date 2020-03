Coronavirus, i Centri Verrengia al fianco dei pazienti

I Centri Verrengia rispondono all’emergenza del Coronavirus adottando misure straordinarie a favore dei pazienti. Presso la sede di Corso Vittorio Emanuele, 95 a Salerno sono stati messi a disposizione ulteriori 200mq in aggiunta agli 800mq già disponibili per consentire ai pazienti che usufruiscono delle prestazioni di radiologia e analisi cliniche di poter mantenere nelle sale d’attesa la distanza di sicurezza indicata dal DPCM marzo 2020. Inoltre, per far fronte alle maggiori richieste di esami derivanti dalla chiusura degli ambulatori ospedalieri e ridurre i tempi di attesa, sono state aumentate le ore di servizio dei Medici Radiologi. È stato predisposto personale dedicato per gestire al meglio l’afflusso dei Pazienti nel rispetto delle indicazioni Ministeriali. Si è predisposto un servizio di igienizzazione continuo dopo ciascun esame effettuato. È garantito in via esclusiva, nella sede di Medicina Nucleare di via Sabato Visco, dotata di 550 mq, l’esame PET-TAC, con un’affluenza media di 3-4 Pazienti al giorno.

Il commento

“Misure necessarie e doverose” – afferma il professore Domenico Verrengia, titolare dei Centri Verrengia – “In questo momento delicato per l’emergenza Coronavirus, abbiamo ritenuto giusto, oltre ad adottare un vademecum come da indicazioni ministeriali, profondere ulteriori sforzi economici e organizzativi per supportare i nostri Pazienti e fornire maggiore assistenza. Un ringraziamento a tutti i collaboratori dei Centri Verrengia che, in questa situazione, stanno assolvendo ai propri compiti con grande senso di responsabilità ed impegno, come testimonia l’aumento di ore lavorative. Un appello, infine, a tutti i Pazienti affinchè rispettino le indicazioni date nell’interesse e nel bene di tutti”.