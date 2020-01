“Giffoni Health Day”, nuovo appuntamento con screening e analisi delle patologie oncologiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un nuovo passo verso la ricerca. Si terrà sabato 1 febbraio alle ore 09,30 presso la Sala Galileo della Giffoni Multimedia Valley il “Giffoni Health Day”, progetto di screening e analisi epidemiologica delle patologie endocrine-metaboliche ed oncologiche nel comune di Giffoni Valle Piana. Un processo voluto dal Sindaco Antonio Giuliano, da sempre schierato in prima linea per provare ad analizzare e capire il fenomeno delle malattie che da tempo colpiscono l’intera area dei Picentini. Dopo la presentazione del progetto avvenuta nei mesi scorsi, attraverso un lavoro lungo e parsimonioso voluto dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’ASL Salerno e il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno, sabato prossimo verranno presentati i dati della lunga attività di ricerca in campo medico-sanitario, nell’ambito della quale è stato compreso lo studio epidemiologico, analizzando la frequenza e la distribuzione delle malattie nella popolazione del comune picentino, valutando i fattori di rischio ad esse associate. Una mattinata all’insegna della salute e dell’ambiente, con gli interventi di prestigiosi professori e medici sul delicato tema delle patologie endocrine-metaboliche ed oncologiche, prestando grande attenzione sia sul valore della prevenzione che sull’esercizio terapeutico. A moderare l’incontro Viviana Izzo, professoressa Associato di Medicina di Laboratorio presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria presso Università degli Studi di Salerno, e Francesco De Caro, ricercatore di Igiene Generale e Applicata presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Salerno.“Sono felice ed orgoglioso di poter presentare una nuova tappa di questo lungo e delicato processo – ha commentato il sindaco Antonio Giuliano -. Con questo nuovo incontro pubblico manteniamo una promessa elettorale, a dimostrazione di un’Amministrazione che opera ogni giorno nell’interesse e soprattutto per il benessere della comunità. L’augurio è di poter vedere sabato tanti cittadini partecipare ad un evento unico nella nostra Regione e fondamentale per la salute dei cittadini”.

Di seguito il programma del “Giffoni Health Day”:

Ore 9.30 – Apertura dell’evento con i saluti istituzionali del Sindaco di Giffoni Valle Piana, dott. Antonio Giuliano, del Direttore dell’ASL di Giffoni Valle Piana, dott. Pasquale Melillo, del Direttore Generale IzsM, dott. Antonio Limone, del Direttore dell’ASL Salerno, dott. Mario Iervolino, e dell’assessore con delega alla Sanità del comune di Giffoni Valle Piana, dott. Luigi Tedesco.

Ore 10.20 - “Università e territorio: un binomio vincente”, a cura della prof.ssa Amelia Filippelli, Professore Ordinario di Farmacologia e Tossicologia Clinica presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria della Università degli Studi di Salerno.

Ore 10.30 - “Analisi epidemiologica delle patologie oncologiche nel comune di Giffoni Valle Piana”, a cura delle dott.sse Simona Cammarota e Anna Citarella, LinkHealths.r.l. Health Economics, Outcomes & Epidemiology.

Ore 10.55 - “Il valore della prevenzione in oncologia”, a cura del prof. Stefano Pepe, Professore Associato di Oncologia, Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria della Università degli Studi di Salerno, e del dott. Francesco Sabatino, Oncologo, Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria della Università degli Studi di Salerno.

Ore 11.10 - “Il movimento: un prezioso alleato nella prevenzione delle malattie degenerative”, a cura del prof. Francesco Oliva, Professore Associato in Ortopedia e Traumatologia, Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria della Università degli Studi di Salerno.

Ore 11.25 - “Esercizio terapeutico nel paziente oncologico: la oncoriabilitazione”, a cura della dott.ssa Maria Consiglia Calabrese, Presidente SIFiR, Direttore delle attività formative tecnico pratiche e tirocinio del Corso di Laurea in Fisioterapia Università degli Studi di Salerno, della dott.ssa Roberta Palumbo, Fisioterapista, CdL Magistrale Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie – Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, e della dott.ssa Marina Garofalo, CdL Magistrale Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie –Università degli Studi di Napoli Federico.

Ore 11.40 - “Superfoods: tra mito e realtà”, a cura del prof. Fabrizio Del Paz, Professore Associato di Biochimica presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria presso l’ Università degli Studi di Salerno.

Ore 11.55 – Discussioni e Conclusioni.