Giornata di prevenzione sui disturbi della tiroide: visite gratuite a Salerno

Proseguono le campagne di prevenzione organizzate dai Centri Verrengia in collaborazione con BeFit Salerno. Lunedì 22 ottobre, presso il centro fitness di viale Bandiera, sarà possibile effettuare, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19, un’ecografia gratuita della tiroide. L’iniziativa, voluta fortemente dal direttore commerciale dei Centri Verrengia Carmine Giordano, nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione su tematiche legate alla salute e al benessere del proprio corpo. I Centri Verrengia, che rappresentano un punto di riferimento per il territorio in ambito sanitario con quattro settori di intervento (radiologia, laboratorio di analisi, Pet-Tac medicina nucleare e fisioterapia), hanno individuato in BeFit, struttura che promuove la cura del corpo e il benessere fisico, il partner ideale per la realizzazione di iniziative di prevenzione. “Come struttura sanitaria attenta ai bisogni del territorio, abbiamo il dovere di contribuire al benessere dei cittadini attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione – sottolinea il professore Domenico Verrengia – In quest’ottica nasce la collaborazione con importanti realtà locali come BeFit di Salerno, che perseguono il nostro stesso obiettivo e ci offrono importanti opportunità per veicolare nel modo migliore le nostre iniziative”.