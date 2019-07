"Miprendocuradime": a Salerno la prima tappa del tour della prevenzione dell’intimo

Prendersi cura della propria igiene intima è importante tutto l’anno. Particolarmente in estate, periodo in cui il caldo, l’eccessiva sudorazione e l’umidità fanno aumentare esponenzialmente il rischio di infezioni vaginali. Proprio per questo, HeragynⓇ, da sempre attenta alla cura e al benessere delle zone più sensibili, ha deciso di lanciare, in farmacie selezionate del territorio, “MiPrendoCuraDiMe”, una campagna gratuita destinata alla prevenzione dei disturbi intimi femminili.



Il primo appuntamento con la prevenzione è fissato per mercoledì 10 luglio presso la Farmacia Ippocratica di Via Picenza 144/A, nella città di Salerno.

Tutte le donne del territorio sono invitate a presentarsi spontaneamente presso la farmacia selezionata, dalle 9.00 alle 19.30, per ricevere, in modo completamente gratuito, la consulenza di una ostetrica qualificata. Ottenendo, così, preziose indicazioni su come prevenire i disturbi intimi dell’estate o ridurre gli effetti di fastidiose infezioni, se già in atto.



«Da operatori del settore, siamo abituati a ideare ogni giorno soluzioni terapeutiche per risolvere i problemi delle nostre pazienti – ha dichiarato il CEO di Global Farma, Giuseppe Pignata, responsabile del progetto HeragynⓇ – Ciononostante, siamo convinti che la prevenzione sia l’unico strumento in grado di garantire la salute delle persone e, di conseguenza, la promozione del benessere individuale. Per questo, abbiamo deciso di dare vita a questa campagna di prevenzione. È la nostra responsabilità sociale, che ci impone il dovere di aiutare le nostre pazienti a riconoscere i rischi che comportano patologie del genere, in modo da prevenire i problemi che ne potrebbero scaturire».