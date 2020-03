Schede gratuite di allenamento: l'iniziativa fb di un personal trainer salernitano

Deltoidi, glutei, boxing junior per i piccoli pugili. Pierluigi Mottola, personal trainer salernitano, mette a disposizione corsi gratuiti di palestra a distanza per chi volesse trascorrere ore di "sano sudore" e benessere in questi giorni di forzato isolamento per contenere i rischi di contagio da coronavirus.

I dettagli

Sulla pagina fb "Pierluigi Mottola personal trainer", l'istruttore salernitano è in collegamento giornaliero per le sedute di lavoro on line. Non è possibile frequentare le palestre - chiuse dalle ordinanze - dunque la palestra è realizzata a casa e raggiunge le abitazioni degli appassionati di fitness. Ci sono anche lezioni di ginnastica dolce e schede di allenamento per pettorali e gambe.