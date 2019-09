Ruggi, donna di 225 chili partorisce una bimba: il ginecologo Polichetti su Rai2

Soddisfazioni, per l'ospedale Ruggi di Salerno: il reggente del reparto di “Gravidanza a rischio” del presidio di via San Leonardo, Mario Polichetti, questa mattina ha raccontato a "I fatti vostri" la storia della paziente Filomena Ianniello, 35enne di San Valentino Torio, protagonista di un parto record all'ospedale di Salerno.

La storia

La donna di 225 chili ha dato alla luce una splendida bambina alla 34sima settimana, dopo che era giunta al "Ruggi" con uno scompenso cardiaco e una gestosi, in condizioni critiche. In sala operatoria tutto è andato per il meglio anche grazie alle competenze del dottore Francesco Marino, responsabile facente funzioni del reparto di ginecologia ospedaliera del nosocomio. Così è venuta al mondo Antonia Maria Rosaria, poi affidata alle cure del personale ospedaliero.

Parla Polichetti