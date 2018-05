Pontecagnano, colonnina salvavita nel piazzale del Comune

“Progetto Cuore” e programma “Pontecagnano Faiano Città cardioprotetta” inaugurano la colonnina salvavita nel piazzale di Palazzo di Città alla memoria del compianto Presidente della Consulta degli Anziani Domenico Landi. La colonnina è a disposizione di tutti i cittadini. La cerimonia inaugurale è in programma venerdì 4 maggio alle ore 10.30, in via Alfani.