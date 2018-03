Sanità, attivata la Rete Oncologica della Regione Campania

Parte la Rete Oncologica Regionale in Campania. E’ stato pubblicato, infatti, il decreto che definisce i percorsi diagnostici e terapeutici per tredici patologie neoplastiche che insieme rappresentano il 70% dei tumori in Campania. Non solo. Ma il decreto approva i criteri di qualità per la refertazione anatomo-patologica, per il trattamento di alcuni effetti collaterali dei chemioterapici e per l’esecuzione secondo modalità standard dei trattamenti radioterapici.

I dettagli

L’attivazione della Rete Oncologica si realizza grazie alla collaborazione tra l’amministrazione regionale, la Cabina di Regia della Rete e il coordinamento della stessa dell’Istituto “Pascale”. Il decreto, in particolare, definisce dei tempi certi da parte di tutte le aziende ospedaliere per il recepimento e l’applicazione dei percorsi che sono stati definiti. La Cabina di Regia della Rete metterà in campo ogni sforzo affinché i processi vengano implementati per tempo

Soddisfatto il direttore generale dell’Istituto “Pascale” Attilio Bianchi: