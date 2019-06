Sapri, arriva il Campus 3S: due giorni di sport, salute e solidarietà nel segno della prevenzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il progetto “ Campus Salute Sport Solidarieta’ – Givova “ realizzato da Campus Salute Onlus e dell’associazione Sportform, con la partecipazione di Amesci, il supporto di Fondazione per il Sud, ed il patrocinio fra gli altri, del , del CONI Regione Campania coniuga una serie di attivita’ mediche con un’ampia scelta di Sport, al foine di sviluppare ed accrescere tra la popolazione, una moderna idea di prevenzione e di benessere. Giunto alla nona edizione napoletana e sesta campana ( con tappe in tutti i capoluoghi della Regione ) il Campus arriva per la prima volta nello splendido comune di Sapri, grazie alla fattiva collaborazione ed al patrocinio da parte del comune di Sapri , dell’ASL Salerno ed ai patners Eccellenti come L’Associazione Onlus Carmine Speranza di Torre Orsaia , l’Associaiozne Diabetici del Cilento e Vallo di Diano e l’UIC ( unione italiana ciechi ed ipovedenti) Sezione Provinciale di Salerno.

La manifestazione si sviluppera’ nei giorni di sabato 22 e domenica 23 giugno p.v. allorquando l’area dello splendido lungomare sara’ trasformato in un “villaggio della prevenzione “, con visite mediche gratuite e tanto sport. Nel pomeriggio di sabato 22 e domenica 23 ( 17,00/21,00) il Campus sara’ aperto all’intera popolazione, con la possibilita’ per ogni cittadino di sostenere visite mediche gratuite e partecipare alle iniziative sportive messe in essere. Nelle due giornate si alterneranno Ambulatori di Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Oculistica, Ortopedia, Ginecologia, Senologia, Epatologia, Terapia del dolore, Pediatria, Diabetologia, Dietologia, Geriatria. Descrivere “ Campus 3 S”, con la sua etorogeneita’, le mille emozione che sa regalare, non è semplice, c’è un solo modo per conoscerlo: partecipare e viverlo!