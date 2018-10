I giovani salernitani finiscono gli studi in terza media: i dati Istat

Il 15.3% dei giovani salernitani (15 su 100) si ferma alla terza media. Poi abbandona gli studi e si spera cerchi un lavoro. E’ quanto emerge - riporta La Città - dai dati dell’Istat (2017) elaborati da Openpolis nella ricerca condotta sulla popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni. Una quota inferiore alla media regionale (19,1%).

I dati

Lo scorso anno l’Italia risultava il quarto paese Ue con più abbandoni (14%). Per contrastare il fenomeno, uno degli obiettivi stabiliti da Bruxelles è di abbassare al 10%, entro il 2020, la media comunitaria della dispersione. Per l’Italia il primo step è già superato, perché era del 16% il target fissato nel 2008, quando la media nazionale si attestava al 19%. Salerno ha dunque agganciato il traguardo virtuale dell’Unione Europea, ma resta al di sopra della media italiana. Ma c’è chi va in controtendenza. In Campania, ad esempio, la provincia di Avellino registra un 7,5%, mentre quella di Benevento l'11,2%. Molto indietro, invece, le province di Caserta (17,9%) e di Napoli (22,1%).