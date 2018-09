Agropoli, sopralluogo di Coppola alla scuola “Landolfi”

Questa mattina il sindaco Adamo Coppola ha svolto un sopralluogo all’interno della scuola “Landolfi” di Piazza della Repubblica ad Agropoli per verificare gli ultimi accorgimenti e controllare che tutto sia pronto per accogliere, in via temporanea, gli alunni della scuola “Scudiero”, a partire da mercoledì 26 settembre.

La visita

Ad accompagnare il primo cittadino, il geometra Sergio Laureana, dell’ufficio tecnico comunale nonché Rup dei lavori di ampliamento e costruzione della nuova ala dell'edificio scolastico, conclusi alcuni mesi fa. Sarà questa ad ospitare le quindici classi della scuola Scudiero di via Verga, in via provvisoria. “Sono stato personalmente nell’edificio scolastico “Landolfi” – afferma il primo cittadino – per verificare la piena funzionalità dell’ala di edificio che ospiterà gli alunni della Scudiero. Tutto procede come da tabella di marcia e da mercoledì prossimo anche per i discenti del plesso di San Marco ci potrà essere il via al nuovo anno scolastico, in ambienti salubri e adeguati”.

Sono state stabilite anche le regole per l’entrata/uscita, che avverrà, per i soli alunni della “Scudiero”, dal cancello di via Colombo; l’orario di entrata è fissato alle 8; l’uscita alle 13. Resta confermato, invece, che i bambini delle tre classi dell’asilo frequenteranno, in via temporanea, la limitrofa scuola per l’infanzia “Padre Giacomo Selvi”. Gli uffici della segreteria della scuola “Scudiero” sono collocati al primo piano del Municipio.