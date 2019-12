Allarme scuola, crollo di iscrizioni nel Salernitano: ecco i dati

Si prevede un’emorragia di oltre 2 mila studenti in vista del prossimo anno scolastico. Il dato arriva da un raffronto tra il numero degli alunni di quest’anno secondo l’Ufficio Scolastico Regionale e la presenza degli alunni residenti all’1 gennaio 2019 nel Salernitano secondo i parametri Istat.

I numeri

Il dato più negativo riguarda, in particolare, la scuola superiore, dove si prevedono 1.043 studenti in meno dal prossimo anno. Si passerà dagli attuali 11.810 nuovi iscritti al primo anno delle superiori di quest’anno ai 10.767 nuovi ingressi provenienti dalla scuola media con una flessione di 1.043 alunni alle superiori. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, invece, si passerà dai 27.594 alunni iscritti quest’anno ai 27.300 del prossimo anno, sempre in base ai parametri della popolazione residente per fasce d’età secondo l’Istat. Da settembre avremo 8.987 alunni nella scuola dell’infanzia, a fronte dei 9281 di due anni fa. Altri 700 alunni in meno sono stimati alla scuola primaria.

I comuni

A farne le spese saranno, inevitabilmente, i piccoli comuni che da anni rischiano lo spopolamento. Attualmente ci sono comuni dove il numero di bimbi iscritti all’asilo è davvero basso. A San Mauro La Bruca a settembre erano stati 4 gli iscritti al plesso dell’infanzia, 16 a Petina, 13 a Giungatelle, 16 ad Agnone e 15 a Montecorice, così come a Castelcivita. 16 anche a Serre e Rofrano, 11 a Monteforte, 10 a Laurito, 8 a Magliano. Una sorte, quella del calo di iscrizioni, a cui non sfuggono i centri più grandi. Ad inizio anno scolastico all’istituto di San Marco di Agropoli erano 12 i bimbi al primo anno della scuola dell’infanzia, 10 al Dante Alighieri di Sapri.