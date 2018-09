Agropoli, gli alunni dello "Scudiero" temporaneamente trasferiti al "Landolfi"

Seguiranno, temporaneamente, le lezioni presso l’Istituto “G. Landolfi” di Piazza della Repubblica, gli alunni della “Scudiero” di Agropoli, dal 26 settembre. Il sindaco Adamo Coppola ha dato disposizioni affinché vengano allestite le classi all’interno della nuova ala dell’edificio, i cui lavori sono stati ultimati nei mesi scorsi.

Per quanto concerne, invece, gli uffici di segreteria verranno collocati al primo piano del municipio, nelle stanze dei gruppi consiliari. Nei giorni scorsi sono state liberate quelle del Pd, Lista Coppola e Idea Comune; nelle scorse ore a dare disponibilità sono stati anche il M5S e Abc (Agropoli bene comune) che condividono i medesimi spazi.

«L’operazione viene compiuta in attesa di ricevere la relazione dell’ingegnere Niggio Bonadies, che illustrerà quanto riscontrato dalle verifiche di staticità compiute sull’edificio della scuola “Scudiero” e gli eventuali lavori da compiere sulla struttura scolastica. Nel frattempo, per evitare ulteriori attese, ho ritenuto utile procedere al trasferimento temporaneo delle classi delle elementari. Sebbene si verificherà uno spostamento, momentaneo, di sede, abbiamo cercato in tutti i modi di evitare turni pomeridiani che avrebbero certamente comportato disagi maggiori agli alunni, ai genitori e al personale scolastico».