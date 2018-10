Baronissi, ecco i cinque migliori diplomati che andranno in viaggio a Torino

Elena Ceruso, Chiara Russo, Maria Celeste Pastore, il gemello Silvio Pastore e Antonella Tortorella sono i cinque migliori diplomati di Baronissi in partenza per il viaggio studio a Torino e all'Arsenale della Pace. Il gruppo, guidato dal vicesindaco Anna Petta, incontrerà Ernesto Oliviero presidente del Sermig (Servizio Missionario Giovani), per un gemellaggio culturale con la città.

La curiosità

I ragazzi, premiati per l'impegno e la bravura attraverso un avviso pubblico, vivranno una bella esperienza di condivisione e crescita, nel corso del viaggio promosso e finanziato dal Comune. Elena Ceruso, Chiara Russo e Antonella Tortorella sono diplomati al liceo scientifico di Baronissi; Maria Celeste Pastore al Menna di Salerno e Silvio Pastore all'istituto tecnico di Baronissi.