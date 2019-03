Torre Orsaia: al via le borse di studio per gli studenti meritevoli

Un sostegno per gli studenti meritevoli, a Torre Orsaia. L’ultimo consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’assegnazione delle borse di studio agli alunni che frequentano le scuole secondarie di II grado, da assegnare con cadenza annuale, a partire dall’anno scolastico in corso, come riporta Infocilento.

Per partecipare

Le borse sono rivolte agli alunni che nella scuola secondaria di secondo grado dalla classe 1ª alla 4ª abbiano conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 7,5/10 e che siano iscritti alla classe successiva. La media dei voti viene calcolata su tutte le materie curricolari: coloro che nella scuola secondaria di secondo grado hanno conseguito il diploma di maturità e hanno superato l’esame conclusivo con votazione finale non inferiore a 85/100. Esclusi, invece, gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private non paritarie e quelli iscritti ai corsi serali o per corrispondenza; gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 7 (sette).

La valutazione

Spetterà, dunque, alla commissione valutare i casi: a parità di condizioni di merito e situazione economica, nella formazione della graduatoria si terrà conto del disagio sociale della famiglia di appartenenza, il non aver ripetuto alcun anno scolastico durante il ciclo di studi relativo alle suole secondarie di II° grado, nonchè il non essere stato oggetto, durante il quinquennio di studi, di provvedimenti disciplinari gravi e il non aver superato, durante l’anno scolastico di riferimento, 15 giorni di assenza complessivi, ad esclusione delle assenza per malattia o altri fatti non dipendenti dalla volontà.