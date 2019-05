Liceo Sabatini-Menna: al via i lavori di miglioramento strutturale e impiantistico

Approvato, dalla Provincia di Salerno, il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto Scolastico Liceo Artistico "Sabatini-Menna" di via Pio XI, 45 in Salerno, per l’importo di 100mila euro. “Con decreto 108/2018 – ha detto il presidente di Palazzo Sant'Agostino, Michele Strianese - la Provincia di Salerno decideva di utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Campania a valere sul fondo del diritto allo studio (Legge regionale 3/2017), secondo criteri stabiliti con la delibera regionale n 564/2018 al fine di fronteggiare situazioni emergenziali dei nostri istituti scolastici. Procediamo quindi con l’approvazione dei progetti esecutivi, per ridurre al minimo i rischi di interruzione del servizio scolastico con conseguente lesione del diritto allo studio".

I ringraziamenti di Strianese