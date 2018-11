L'ex sede del Comune di Capaccio di trasforma in un Polo Scolastico: il progetto

Il Polo Scolastico a Capaccio capoluogo sta per diventare una realtà. I lavori, che trasformeranno l’ormai ex Palazzo di Città in una cittadella scolastica, inizieranno giovedì 8 novembre alle 10 alla presenza del sindaco Franco Palumbo, dell’assessore alla pubblica istruzione Franco Sica e di tutta l’Amministrazione comunale.

Le caratteristiche

La struttura ospiterà le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Il progetto, oltre all’adeguamento della struttura a tutte quelle che sono le normative in materia di edilizia scolastica, prevede, per la scuola dell’Infanzia, la realizzazione anche di un refettorio e di un’area giochi, mentre per le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado anche un’aula multimediale e un laboratorio.