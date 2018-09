Liceo Tasso a rischio crollo, la preside: "Deve stabilirlo la Provincia"

A pochi giorni dall’apertura dell’anno scolastico esplode la polemica sulla sicurezza dello storico liceo classico “Torquato Tasso” di Salerno. La preside Carmela Santarcangelo, intervistata da Il Mattino, spiega: “Se il liceo è a rischio chiusura deve dirmelo la Provincia. La scuola la chiuse l’Ente”. Da tempo, infatti, il liceo deve fare i conti con una facciata del cortile interno che rischia di crollare.

Il caso

Il rilascio di un certificato di agibilità dipende dalla presenza del certificato antincendio e della conformità dell’impianto elettrico. Condizioni che ad oggi non sussistono per il Tasso. La preside ci va giù duro: “Allora la scuola deve chiuderla la Provincia – sbotta Santarcangelo – io non chiudo nulla. Ho informato anche il Prefetto della situazione. Il nostro è un liceo abbandonato a se stesso. Si sta voltando le spalle alla storia di Salerno”. Poi, però, chiarisce: “Il Tasso non sta cadendo a pezzi, chiariamolo ma servono garanzie di sicurezza che un preside non può dare”.