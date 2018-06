Il diploma non basta più, 600 maestre salernitane rischiano il posto

Una docente salernitana, da martedì scorso, è di nuovo senza lavoro con un futuro professionale ancora incerto. In provincia di Salerno sarebbe 600 - riporta La Città - le maestre a rischiare il posto di lavoro: il vecchio diploma magistrale, infatti, non basta più per insegnare.

La storia

L’insegnante di scuola primaria, originaria di Mercato San Severino, fa parte - si legge sul quotidiano - di quel gruppo di maestri con il solo diploma, che fino a qualche anno fa erano abili e arruolati ma che ora, in virtù delle nuove disposizioni e, in particolare, del nuovo orientamento giurisprudenziale, non possono più aspirare di diventare professori. Proprio contro l’esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento (Gae), in cui sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento, strutturate su base provinciale e aggiornate con cadenza triennale, la 40enne aveva fatto ricorso, assieme ad altre due colleghe. E il Tribunale del lavoro aveva disposto il reinserimento, relativo al triennio 2014/2017, nelle Gae. Una soddisfazione e, soprattutto, la speranza di aver guadato il fiume e di non correre più rischi. Addirittura quest’anno scolastico sopravviene anche la gioia che proprio non t’aspetti: l’ingresso in ruolo. La docente, quindi, prende servizio e inizia a lavorare. Ma la professionalità, conseguita dopo tanti anni di precariato, non basta, secondo i magistrati, per diventare maestra di scuola primaria. Manca quel maledetto pezzo di carta, quella laurea che prima non era necessaria ma che adesso è diventata “conditio sine qua non” per insegnare nella scuola dell’infanzia e in quella primaria.