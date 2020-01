Nocera Inferiore, all'istituto "Cuomo Milone" apre il corso di “Agricoltura e sviluppo rurale"

L’istituto di istruzione superiore “Cuomo Milone” di Nocera Inferiore, con sedi anche nei comuni di Castel San Giorgio, Sarno e Siano, amplia la propria offerta formativa. A partire dal prossimo anno scolastico, infatti, la scuola si arricchisce di un nuovo indirizzo di studi, quello in “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, che si aggiunge agli altri già attivi di “Manutenzione ed assistenza tecnica”, “Industria ed artigianato per il made in Italy ed Ottico”.

Il commento

Soddisfatto il dirigente scolastico Luigi Paparo che dichiara: “La nostra scuola è organizzata come un vero e proprio campus e i ragazzi che sceglieranno il nuovo indirizzo potranno avvalersi, da subito, di 18mila metri quadrati di verde, un autentico laboratorio a cielo aperto dove ognuno potrà mettere in pratica quanto appreso tra i banchi di scuola e prepararsi nel migliore dei modi alla sfida del mondo del lavoro. Il mercato dell’occupazione moderna, da qualche anno, guarda con grande attenzione alle problematiche relative all’ambiente e all’ecosistema per cui ci è sembrato doveroso arricchire i nostri piani di studi con questo nuovo percorso, incentrato su quella che è da sempre l’attività principale non solo della nostra provincia ma in generale della regione”. Le iscrizioni saranno aperte fino al prossimo 31 gennaio 2020 sulla piattaforma Miur dedicata, reperibile anche collegandosi al sito dell'istituto.