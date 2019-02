Montecorvino Rovella, nasce un secondo Istituto Comprensivo

Taglio del nastro, a Montecorvino Rovella, per il secondo Istituto Comprensivo sul territorio. A sancirlo la Regione Campania nella delibera che ha aggiornato il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020, attribuendo un nuovo codice meccanografico di Scuola Secondaria di Primo Grado, in località Macchia. L'offerta formativa del nuovo Istituto Comprensivo, dunque, sarà composta da una scuola d'infanzia, una scuola primaria ed una scuola secondaria di primo grado. Un risultato raggiunto anche grazie al grande impegno dell'amministrazione D'Onofrio, che sin dal primo giorno ha messo in campo tutte le azioni necessarie per realizzare un secondo Istituto.

La soddisfazione del sindaco, Martino D'Onofrio

Un'altra promessa mantenuta. Un traguardo raggiunto grazie all'impegno profuso in questi mesi dall'amministrazione comunale. Il risultato assume ancora più valore se pensiamo che Montecorvino Rovella è uno dei tre Comuni della Provincia di Salerno ad aver avuto l'assegnazione del codice meccanografico

Parla l'assessore all'Istruzione, Stefania Quaranta