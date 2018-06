Campania, ecco quando si tornerà a scuola: tutte le date

La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell’assessore all’Istruzione Lucia Fortini, ha approvato il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018/2019.

I dettagli

Per la scuola dell'infanzia l’inizio delle lezioni è fissato per mercoledì 12 settembre 2018 e il termine sabato 29 giugno 2019; mentre per tutti gli altri ordini di scuola per sabato 8 giugno 2019. Le attività didattiche si svolgeranno in 203 giorni feriali (inclusa la festività per il Santo patrono) e vedranno la loro sospensione nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale. Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni: venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018 (commemorazione dei defunti); lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 al sabato 5 gennaio 2019; le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019; i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione. Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana.

Inoltre la Giunta Regionale ha ribadito che le scuole possono: deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti; deliberare la sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, (per un massimo di giorni 3) per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa; modulare l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta) nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.