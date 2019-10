Salerno, tre nuovi istituti comprensivi: ecco le proposte dei presidi al Comune

Tre scuole di Salerno vorrebbero cambiare il proprio assetto in vista dell’anno scolastico 2020/2021. Si tratta, in particolare, della “Medaglie d’Oro”, la media “Torquato Tasso” e la “Monterisi” che hanno inviato delle proposte concrete all’amministrazione comunale che, a sua volta, le ha indirizzate ai vertici della Regione Campania.

Le proposte

La prima novità – riporta Il Mattino – riguarda la proposta di istituzione un istituto Comprensivo presso la sede attuale del sesto circolo didattico “Medaglie d’Oro”, che conta oggi circa 900 iscritti. La preside, in particolare, ha proposto al Comune la realizzazione di un plesso di Scuola Secondaria di primo grado per consentire la trasformazione del Circolo Didattico in Istituto Comprensivo. Un altro istituto comprensivo potrebbe sorgere al posto della scuola media “Tasso” che ha proposto la costituzione dell’Istituto Comprensivo con l’annessione della scuola primaria “Gianni Rodari” di via Valerio Laspro. Nella zona orientale la dirigenza scolastica della scuola media Nicola Monterisi ha proposto la costituzione dell’Istituto Comprensivo Monterisi con l’annessione del plesso di Scuola dell’Infanzia e Primaria Mazzetti, situata a Pastena in via Rocco Cocchia.