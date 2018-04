Mangi a scuola con un' App, parte "Telemoney" a San Cipriano Picentino

Dal prossimo 7 maggio entrerà in funzione, in via sperimentale, “Telemoney” per la gestione informatizzata del servizio di refezione scolastica. Con una semplice App, scaricabile sul proprio cellulare, i genitori potranno prenotare direttamente i pasti dei propri figli.

I dettagli

Per illustrare il funzionamento pratico, che consentirà la gestione automatizzata delle prenotazioni dei pasti della mensa scolastica in sostituzione dell’attuale sistema con i due ticket cartacei, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro Aievoli ha convocato i genitori per una riunione informativa che si terrà martedì 24 aprile alle 18.30 presso l’aula consiliare. Per consentire l’avviamento del servizio nei giorni 26 e 27 aprile i genitori dovranno consegnare i ticket cartacei ancora in loro possesso all’addetto comunale che troveranno, nell’ora di apertura, presso la propria scuola. I ticket saranno convertiti in ricarica da utilizzare per il nuovo servizio di prenotazione automatica “Telemoney”.