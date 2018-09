Inizio anno scolastico, l'assessore Fortini alla Vicinanza: "Alzarsi in piedi all'arrivo degli insegnanti"

Saluto speciale, ieri mattina, dagli alunni della scuola Vicinanza di Salerno che si sono alzati in piedi, all’ingresso in aula dell’assessore all’istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini.

"Alzarsi in piedi quando entra un professore in classe è un gesto che si fa sempre meno tra gli studenti – ha detto l’assessore regionale -. Alzarsi in piedi quando entra il professore è una forma di saluto che va recuperata", ha aggiunto la Fortini a margine della cerimonia di inizio anno. "È questa la comunità che vogliamo, fatta di presidi, docenti, personale ATA, famiglie, istituzioni. Aperta al territorio per il bene dei nostri ragazzi. Abbiamo lanciato un’idea per gli studenti: alzarsi per salutare gli insegnanti che entrano in classe. Un piccolo gesto che noi facevamo. Mi piacerebbe recuperarlo", ha scritto su un post l'assessore.