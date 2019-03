Scuole in sicurezza, finanziati due plessi di Giffoni Valle Piana

La città di Giffoni Valle Piana è stata ammessa a finanziamento regionale con due progetti per il "Piano di interventi relativi all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici”. Un finanziamento da 90mila euro, che verrà suddiviso per il miglioramento delle infrastrutture sia dell’Istituto Fausto Andria, sito nella frazione Santa Caterina, che della Scuola Primaria “Vincenzo Stavolone” di Vassi. Una nuova azione sul delicato tema della sicurezza dei plessi scolastici, dopo l’intervento lampo di manutenzione straordinaria realizzato nelle scorse settimane per la riapertura della Scuola Materna “Madonna di Fatima”.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Antonio Giuliano: “Questo è l’ennesimo segnale di un’Amministrazione Comunale attenta al benessere dei propri bambini e delle famiglie dei piccoli alunni. Questo doppio intervento permetterà di poter rendere ancora più sicure le scuole della nostra città, una vera e propria fortuna viste le tante difficoltà riscontrate sul territorio provinciale”. Gli fa eco la consigliera delegata all’istruzione Angela Maria Mele: “Siamo fieri di poter annunciare un altro obiettivo raggiunto, simbolo dell’attenzione continua e costante per poter sfruttare le opportunità in merito all’intero panorama scolastico.Non ci fermeremo qui, tanti sono ancora i progetti già presentati al Miur e al Piano Triennaledell’Edilizia Scolastica regionale di cui stiamo monitorando l’evoluzione. Un risultato figlio del grande spirito di cooperazione e condivisione all’interno della nostra squadra. In particolar modo, mi sento di rivolgere il mio più forte ringraziamento al consigliere Giovanni Giannattasio, fondamentale nel supporto tecnico e programmatico”.