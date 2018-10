Scarsa sicurezza nelle scuole: migliaia di studenti in corteo a Salerno

Lungo corteo, questa mattina, dell’Unione Degli Studenti di Salerno, della Rete Della Conoscenza Salerno e degli Studenti Indipendenti Link- Fisciano per riportare al centro del dibattito il tema della scuola, dell’accessibilità totale al diritto allo studio, della vivibilità degli edifici, di una buona alternanza scuola lavoro, di un tirocinio di qualità, della totale gratuità dei trasporti all’interno della nostra regione che deve essere garantita a tutti i soggetti in formazione.

I commenti

In prima fila Gianmarco Silvano (Unione Studenti Campania): “Scendiamo in piazza per dare una scossa al Governo che non parla di scuola. Impossibile che dal 2015 non si faccia una riforma sulla scuola, tanto più che la Buona Scuola non ha riscosso consensi. Proviamo a parlare di edilizia scolastica, ma non come se ne parla ora con telecamere e guardie cinofile. Per noi sicurezza è stabilità, potenziamento strutturale. Andremo in Provincia, parleremo con l'ingegnere Lizio e gli chiederemo di aprire un tavolo di contrattazione”.

Gli fa eco Vincenzo Lambiase (rappresentante dell’Istituto Trani): “Protestiamo per l'edilizia scolastica e le sue carenze. La Provincia fa fatica a ristrutturare per mancanza di fondi. Nel nostro caso, il Trani Moscati protesta perchè i laboratori sono obsoleti: manca una mola per gli ottici, poi uno scanner per gli odontotecnici. Non abbiamo aule accoglienti. I bagni sono diventati aule”.

I numeri

Presenti le scuole superiori di secondo grado di Salerno, più altre di Battipaglia, Cava de' Tirreni, Sarno, Nocera Inferiore, Buccino, Vallo della Lucania, Agropoli, Roccapiemonte. Il corteo è autorizzato. Gli organizzatori parlano di 7mila studenti in piazza. Il percorso si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele, poi Corso Garibaldi, via Roma, sosta in Provincia con flash mob, assemblea pubblica in piazza Amendola.