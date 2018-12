Sicurezza, arrivano i fondi per due istituti scolastici di Sarno

Il sindaco Giuseppe Canfora e l'assessore alla pubblica istruzione Vincenzo Salerno annunciano che la Regione Campania ha finanziato, con contributi straordinari, gli interventi per la messa a norma antincendio di due edifici scolastici: il liceo Statale “T. L. Caro” (succursale località Episcopio) e IPSS di Sarno ( succursale in località Lavorate). In una nota il primo cittadino e l’amministrazione comunale ringraziano il governatore Vincenzo De Luca, l'assessore regionale al ramo e la Provincia di Salerno per lo sblocco dei fondi.