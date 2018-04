Pontecagnano, visita istituzionale alla nuova "Scuola dell’Infanzia" di Faiano

Visita istituzionale, ieri mattina, dell'Amministrazione Comunale di Pontecagnano e dell'Ufficio Scolastico Regionale al nuovo plesso dell'Infanzia di Faiano che verrà inaugurato il prossimo 27 aprile.

Presenti il sindaco Ernesto Sica, il dirigente scolastico dell'IC Moscati Sergio Di Martino, il direttore generale Usr Campania Luisa Franzese e gli architetti Angelo Verderosa e Deborah Napolitano. A testimoniare la coralità del sistema scolastico cittadino anche la presenza dei professori Ginevra de Majo e Angelina Malangone, rispettivamente dirigenti scolastici dell'IC "Picentia" e dell'IC "Pontecagnano Sant'Antonio".

Particolarmente soddisfatto il sindaco Sica:

“Sono davvero orgoglioso per un risultato eccellente dopo anni di impegno segnati da un travagliato iter burocratico, pieno di ostacoli, conclusosi, però, con la realizzazione di una struttura tra le più innovative della Regione Campania e d’Italia. Continueremo a investire sui nostri plessi, grazie a una sinergia tra Comune, Scuole e Famiglie sempre più forte e proficua, favorendo la nascita di poli grandi ed efficienti. E, ora più di prima, non consentirò a nessuno di fare politica sui bambini perché i bambini vanno salvaguardati solo attraverso l’attività amministrativa. Noi siamo riferimenti e dobbiamo rimanere tali per favorire una crescita più sana e bella possibile delle future generazioni”.