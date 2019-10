World Luxury Hotel Awards 2019: prestigioso riconoscimento per il NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi

L’azzurro intenso del mare, l’arancio del sole al tramonto, la poesia del golfo di Amalfi: NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi esalta in modo talmente unico i colori della Costiera Amalfitana da essersi aggiudicato il riconoscimento “Luxury Scenic View Hotel” ai World Luxury Hotel Awards, come struttura di lusso con la più bella vista panoramica in Europa.

Lo scorso 12 ottobre, l’hotel 5 stelle lusso di NH Hotel Group ha ottenuto infatti questo importante riconoscimento davanti a più di 300 ospiti del settore alberghiero provenienti da tutto il mondo. L’eccellenza e la qualità che contraddistingue l’ospitalità di NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi, insieme alla vista a picco sul Golfo – incredibile in ogni momento della giornata – hanno convinto ospiti, agenti di viaggio e operatori del settore ad esprimere il loro parere favorevole nel corso delle quattro settimane di votazione: così l’hotel di NH Hotel Group ha ottenuto il massimo dei voti – a livello regionale – nella categoria Luxury Scenic View Hotel.

Parla Marco Gilardi, Operations Director NH Hotel Group Italia & New York



“È per noi un grande privilegio ricevere questo riconoscimento. Dopo la 5° stella Lusso, questo premio rappresenta un’ulteriore conferma della nostra strategia in Italia. Lo staff dell’hotel e le persone del Gruppo si impegnano costantemente per garantire standard di alta qualità e per rendere l’esperienza di soggiorno sempre più unica. Il nostro obiettivo rimane quello di sostenere concretamente il turismo nel Bel Paese e tutelare le bellezze locali migliorando, giorno dopo giorno, la nostra offerta”

All’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi è stato riconosciuto il grande impegno nell’offrire un’ospitalità di qualità, che spicca per l’esclusività dei servizi e dei comfort offerti ai suoi ospiti. Il meraviglioso ex convento - un vero patrimonio culturale per la regione Campania - ha, infatti, da tempo, intrapreso un percorso di eccellenza che punta a rendere la struttura uno degli hotel di lusso più iconici del territorio.

I complimenti del Marketing Director dei World Luxury Awards

“Ai vincitori vanno tutti i nostri complimenti”, ha commentato il Marketing Director dei World Luxury Awards. “Il vero lusso non è qualcosa che si raggiunge facilmente. É necessario personale qualificato e dedicato, disposto a dare il massimo per esaudire ogni desiderio e soddisfare tutte le richieste degli ospiti. Questa è la definizione corretta di lusso. Questa è l’esperienza che regalano i vincitori di quest’anno”,