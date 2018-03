A cena con gli chef, le proposte stagionali del 2018 nelle case di Ragosta hotels collection

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tre chef creativi per tre luoghi d’incanto in quattro alberghi dal gusto tutto italiano: è un vero e proprio tour nella tradizione mediterranea attraverso lo stile, l’accoglienza, l’eleganza e la tradizione, quello che caratterizza gli alberghi di Ragosta Hotels Collection a Roma, in Costiera Amalfitana e a Taormina. E da Palazzo Montemartini, nel centro di Roma, prende via la nuova stagione 2018 con una combinazione di gusti a sapori, che passando poi per l’Hotel Raito e il Relais Paradiso a Vietri sul Mare, arriva fino a Taormina a La Plage Resort, proprio di fronte all’Isola Bella. L’arancino di alici con caponata e composta di cipolla rossa e la patata gomitolo con crema di mandorle pizzute, fichi e foie gras o la carbonara di tonno e la guancia di vitello all’arancia rossa e ortaggi al timo o ancora l’arancino di ricotta mantecato al pistacchio e marmellata di arancia amara, sono alcune delle creazioni di Simone Strano, Executive Chef a Palazzo Montemartini, apprezzato per il suo estro: piatti in cui l’origine siciliana unita alla destinazione romana, permettono una combinazione di ingredienti in maniera creativa ma nel rispetto della genuinità dei sapori e della tradizione. All’Hotel Raito, regno dell’Executive Chef Francesco Russo, acclamato anche per la realizzazione di eventi speciali come i matrimoni, la sfogliatella riccia, farcita di parmigiana di melanzane, su ragù di moscardini alla Luciana, insieme alla battuta di tonno pinna gialla, con pistacchi e chutney di mango, zenzero e vaniglia sono alcuni degli antipasti prediletti dagli ospiti; senza dimenticare il classico primo piatto aglio olio e peperoncino alla maniera dello chef o il polpo arrosto al sale affumicato, con scapece di melanzane e aceto al frutto della passione per concludere con il dolce “un giro in costiera…”. In una posizione unica, con vista da cartolina proprio di fronte all’Isola Bella, si apre a La Plage Resort la nuova stagione ad aprile, con l’Executive Chef Cristhian Busca, che dal Piemonte è approdato in Sicilia, dopo esperienze di livello che ripropone nei suo piatti, come il crudo di gamberoni e mela verde con mozzarella di bufala ragusana, cardamomo e pomodoro confit, la ricciola affumicata alla resina di pino, con ricotta fresca e crudaiola di datterino, i ravioli di pistacchio e burrata, con pomodori canditi, loro passata e polvere di agrumi, la catalana di astice e frutta con caviale di limone e riduzione del suo corallo, i setteveli di cioccolato con crema di gianduia e cereali croccanti. Palazzo Montemartini a Roma, Hotel Raito e Relais Paradiso a Vietri sul Mare e La Plage Resort a Taormina, sono angoli di paradiso, luoghi unici, dove vivere un’esperienza legata al territorio e dove l’accoglienza permette all’ospite di trascorrere al meglio il proprio tempo, che sia per vacanza o per lavoro. Palazzo Montemartini è un’oasi nel centro di Roma: unico albergo della città attraversato dalle antiche Mura Serviane del VI secolo, si trova accanto alle Terme di Diocleziano e alla chiesa di Santa Maria degli Angeli (www.palazzomontemartini.com). Icona di stile ed eleganza, tra storia antica e design moderno, l’albergo è caratterizzato da elementi di high-tech, con marmi e stucchi originali che si fondono in una cornice unica e ricercata, completata dal servizio d’eccellenza. Per chi desidera ammirare la città eterna dall’alto, la Terrazza Montemartini, offre uno spettacolo unico, mentre il Ristorante & Lounge Bar Senses, con una suggestiva fontana centrale ed uno spazio all’aperto, è il luogo prediletto per pranzi di lavoro, cene intime o eventi speciali. A rendere il soggiorno ancora più suggestivo, CascheraSPA, un paradiso di 600 mq, con sale per massaggi e trattamenti estetici, piscina idrotonica riscaldata, vasca idromassaggio con chaise-longue in acqua e cascate per massaggio cervicale. Sulla scogliera della Costiera Amalfitana, con una vista indimenticabile sull’antica località etrusca di Vietri sul Mare, com l’impressione di essere sospesi tra l’azzurro del mare e il verde degli agrumeti e degli uliveti, l’Hotel Raito (www.hotelraito.it) è meta prediletta per giornate di relax, eventi speciali o ricorrenze. Le ceramiche vietresi caratterizzano l’albergo, con le sue terrazze con piscina e bar, affacciati sul mare, oltre al grill aperto in estate. Dalle camere e dal ristorante Il Golfo si ammira il panorama e per una pausa di benessere ExPure SPA, dove lasciarsi coccolare da mani esperte. A poca distanza il Relais Paradiso (www.relaisparadiso.it), per vivere la vacanza in Costiera Amalfitana come in una villa privata: con le sue suite e gli ambienti rinnovati, permette di trascorrere le giornate in assoluto relax nella privacy della propria dimora, con piscina e giardini con vista, e gustare i prodotti del territorio nell’ambiente intimo e curato dell'Executive Lounge Restaurant. A Taormina, in una posizione unica, con spiaggia privata, La Plage Resort (www.laplageresort.com) caratterizzato da bungalow immersi nella natura. Resort eco- friendly ha un nuovo beach club attrezzato, con ombrelloni e lettini, cucina a vista e bar per rinfrescarsi con gelati, cocktail e frullati, ed eleganti aree lounge, dove il tempo da trascorrere in relax diventa un'esperienza indimenticabile. Come lo sono il pranzo e la cena al ristorante Fusion, con vista da cartolina, proprio di fronte all’Isola Bella. “Define your Lifestyle” è la filosofia di Ragosta Hotels Collection per regalare agli ospiti un’esperienza che rifletta il loro stile di vita: il design delle camere e degli ambienti eleganti, la ricercatezza gastronomica e il benessere sono stati creati per la nuova generazione di viaggiatori che ama abbinare al proprio stile di vita l’unicità della destinazione per un’esperienza indimenticabile. Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni: Palazzo Montemartini: www.palazzomontemartini.com info@palazzomontemartini.com Largo Giovanni Montemartini 20, 00185 Roma. Tel. 06.45661 Hotel Raito: www.hotelraito.it info@hotelraito.it Via Nuova Raito, 9, 84019 Vietri sul Mare (SA) Tel. 089.7634111 Relais Paradiso: www.relaisparadiso.com info@relaisparadiso.it Via Nuova Raito, 10, 84019 Vietri sul Mare (SA) Tel. 089.7632301 La Plage Resort: www.laplageresort.com, info@laplageresort.com Via Nazionale 107/A, 98039 Isola Bella, Taormina (ME) Tel. 0942 626095 Ufficio stampa: IMAGINE Communication, Via della Giuliana 58, 00195 Roma. Tel. 06.39750290 - Fax. 06.45599430, www.imaginecommunication.eu Lucilla De Luca lucilla@imaginecommunication.eu Cell. 335.5839843 Valeria Benincasa ufficiostampa@imaginecommunication.eu Cell. 339.8994154