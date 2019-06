A Deborah Farina il premio speciale Costieraarte 2019 per il cinema

Al via la VII° edizione del Premio Internazionale CostieraArte che, quest’anno, si apre al cinema d’arte e d’autore con il conferimento del Premio Speciale alla regista e autrice Deborah Farina. Già Premio Telethon per la ricerca di nuovi linguaggi artistici ed espressivi con il thriller psichedelico “Paranoyd. A visual sensorial experience” a cui fanno seguito i docufilm “Anarchitaly. Cinema espanso e underground italiano 1960-1978” (realizzato in collaborazione con Csc e Biennale di Venezia) e “Down by Di Leo. Viaggio d’amore alla ricerca di Fernando Di Leo”, da cui ha preso ispirazione per l’attuale film in lavorazione sugli Osanna, Lino Vairetti e la controcultura musicale partenopea, Deborah Farina sarà alla serata di premiazione il prossimo 29 giugno. Il Premio, con la Direzione Artistica di Antonio Perotti e la direzione organizzativa di Silvio Amato, divenuto un fondamentale appuntamento per la scoperta delle nuove eccellenze delle arti contemporanee nazionali ed internazionali, è oggi un riferimento per pubblico e addetti ai lavori. Con una giuria di pregio presieduta dal celebre artista olandese Ton Pret e con all’interno, tra gli altri, il Presidente del Menotti Festival Arti di Spoleto Luca Filipponi, la kermesse ha, come obiettivo, la volontà di selezionare le opere migliori e le maggiori personalità in ogni campo artistico quali, accanto a Deborah Farina, altri premiati speciali come il designer Umberto Palermo e il drammaturgo Enzo Moscato. Cornice dell’evento, ancora una volta, il Settecentesco Palazzo Mezzacapo di Maiori.



Serata di gala e premiazione sabato 29 giugno 2019, h. 20.30, Giardini di Palazzo Mezzocapo, Corso Reginna, Maiori (Sa). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.