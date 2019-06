Ravello: attesa per l'accensione della lampada del Beato Bonaventura

Grande attesa per l'accensione della Lampada del Beato Bonaventura a Ravello. Il 30 giungo, infatti, la comunità parrocchiale di Potenza sarà in pellegrinaggio nel comune salernitano per la tradizionale accensione della lampada votiva nella chiesa del convento di San Francesco, luogo dove riposano le spoglie mortali del Beato Bonaventura.

La giornata

La delegazione proveniente da Potenza sarà accolta, come sempre, dall'Amministrazione comunale di Ravello per effetto di quel patto di amicizia istituzionale e di fedeltà spirituale che lega le due Città. All'evento dall'alto valore spirituale, che prevede una celebrazione religiosa in programma alle ore 11.30, parteciperà, con la delegazione di fedeli della Parrocchia del Beato Bonaventura in Potenza, anche del neo primo cittadino, Mario Guarente. Insieme con i suoi concittadini, il sindaco di Potenza offrirà l'olio proveniente dalle contrade della Città lucana e che alimenterà la lampada posta accanto al corpo del Beato Bonaventura.