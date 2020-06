Adriano Pappalardo a Camerota per lo spot di Unieuro: tanta curiosità

Adriano Pappalardo è stato "beccato" sulla spiaggia del Pozzallo di Camerota, location di una delle scene girate per la grande catena Unieuro.

La curiosità

Gli spot andranno in onda sulle reti Rai e Mediaset per tutta l'estate e anche a novembre e dicembre. "Una bellissima vetrina per tutto il territorio e per la stupenda area marina protetta degli Infreschi", hanno commentato dal Comune della perla cilentana.